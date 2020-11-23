全球互連解決方案供應製造商貿聯-KY(3665)宣布其全新USB4 Gen 3 Type-C傳輸線已正式量產並前進市場，其內建支援由鈺群/鈺創(5351)開發之USB4規格之USB Type-C E-Marker傳輸線控制IC–EJ903，透過40Gbps認證線材可實現高達40Gbps的傳輸速率，該產品已正式通過USB開發者論壇USB-IF認證，隨著USB4的新技術發展，USB4 Gen3 Type-C傳輸線在高頻寬應用領域及多協定傳輸扮演重要角色，USB4市場潛力不容小覷。

鈺創董事長兼執行長盧超群表示，鈺群已領先全球取得USB4TM及Thunderbolt雙認證，採用EJ903 E-Maker客戶均已成功通過Intel 認證而取得Thunderbolt電纜上的閃電標誌，其中不乏世界級傳輸線製造商。今通過USB-IF認證的40Gbps USB4TMCable解決方案EJ903將有助於將E-Marker IC整合到USB4TM產品中，有助於終端消費者選用，加速USB4TM普及應用。

貿聯-KY市場開發副總經理Mike Lin表示，透過一條USB Type-C傳輸線，就可傳輸高達40Gbps 之USB4資料速率和傳輸高達100W功率之USB PD電力，讓消費者使用更加便利，本次能領先市場推出高品質認證之最先進傳輸線。而貿聯與鈺群/鈺創向來是良好合作夥伴，E-Marker晶片在標記線纜數據性能的同時，也會標記線纜的電力傳輸能力，在數據量達40Gbps，電壓達20V，充電達5安培/3安培之USB4傳輸線產品，扮演重要角色。BizLink USB4 Gen3 Type-C傳輸線內建鈺群/鈺創之E-Marker-EJ903，對產品通過認證及快速量產，落實真正的單電纜解決方案至關重要。

已通過USB4認證之鈺群/鈺創EJ903為USB4傳輸線應用之首選，支援USB-C纜線進行雙通道傳輸，透過40Gbps認證線材可實現高達 40Gbps的傳輸速率。EJ903同時支援USB PD 3.0，監控回報傳輸線長度、傳輸兩端之I/O介面、所承受之安培數及電力、所負載之傳輸速率及所需之高信賴度及高可靠度，讓USB Type-C E-Marker傳輸線使用者安心無慮。

(時報資訊)