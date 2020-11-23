「秋鬥」遊行22日在凱達格蘭大道登場，主題是反萊豬、捍衛新聞自由與言論自由，引來6萬人上街頭表達訴求，是30年來最大規模秋鬥抗爭。網紅四叉貓在2020大選時勤跑造勢活動並回報現場人數，被封為「椅子精算師」；而昨秋鬥遊行結束後，他也在臉書PO出「現場人潮」。

下午3點左右，主辦單位宣稱，遊行人數已達6萬人。現場民眾高舉旗幟、喊口號，批評政府不顧人民健康，執意進口含有萊克多巴胺美豬。至於關中天，也遭批扼殺新聞自由、言論自由。

四叉貓參加秋鬥遊行，PO出現場人潮照片。（圖／摘自四叉貓臉書）

遊行結束後，四叉貓在臉書表示，在現場遇到很多爺爺奶奶搭訕，「他們叫我不能貼看起來很少人的照片」，並PO出現場人潮的照片，問說「這張照片應該有合格吧」。

網友看完照片後表示，「這角度怎麼拍的」「合格，看起來人滿多的」「感覺蠻多人的耶」。另外也有人歪樓說，「T恤好好看」「有長輩介紹女朋友嗎」「羨慕有長輩緣的」。

(中時新聞網)