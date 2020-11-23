中捷執行列車檢測，因安全考量暫停試營運。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中捷運綠線試營運期間21日發生列車異常，電聯車原廠川崎重工22日晚上已向北捷局及台中捷運公司提出連結器故障檢測期程報告。市長盧秀燕今天說，非常抱歉！試營運目的就是要找出問題，改善的地方；試營運就是要進行壓力測試，找出問題進行改善。

中捷公司表示，將自23日起至29日進行全車隊18列車連結器牽引裝置軸心檢測，若檢測結果及運轉測試皆正常，在符合安全最高原則下，將評估11月30日後恢復試營運，另外，川崎重工預計於12月7日前提出初步調查報告，確認本次事件為個案或通案。

台中捷運公司董事長林志盈說，川崎重工表示將自今日起至29日，進行全車隊18列車的連結器牽引裝置軸心拆卸，並委由第三方進行非破壞性超音波檢測作業，以檢測軸心是否有瑕疵。各列車非破壞性檢測結果若正常將進行運轉測試，若有瑕疵則須更換備品。

林志盈表示，各列車檢測作業完成後，川崎重工必須立即簽認個別檢測報告，若全車隊檢測及運轉測試皆正常，捷運綠線最快可於11月30日後評估恢復試營運；若連結器牽引裝置軸心有瑕疵，將等備品到貨及更換進度，再決定恢復試營運時程。

林志盈強調，廠商完成檢查作業後，將於12月7日前提出初步調查報告，確認本次事件為個案或通案；若為通案，廠商亦將提出下一階段改善計畫。

(中時 )