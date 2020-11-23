疫情方興未艾，韓國決定自24日起，首都圈與西南部湖南地區，也就是全羅道的防疫等級，分別將調高至2級和1.5級，目前先實施兩星期，至12月7日24時整。屆時，全韓約三分之一公務員，都要在家工作，不得前去辦公室。

從11月8日起，全韓國每日確診人數就一直破百位數，期間更有連續5日確診人數，都突破300位。韓國中央防疫對策本部最新通報指出，截至23日零時，新增確診病例達271位，較前一天減少59例，也是約一星期以來，首次每日確診人數未突破300位。疫情看起來有降溫趨勢，但因新增病例中，社區感染者為255位，比例佔了絕大多數，故迫使韓國政府再祭出提高防疫等級對策。

以首爾為首的首都圈，人口是全韓國人數一半左右多達2600萬，在人口密度這麼高情況下，讓防疫工作顯得特別地難執行。另外，韓國眾所矚目的高考將在12月3日登場，故政府希望能在12月初前，將疫情限制在可控制範圍。

19日，首都圈防疫等級才剛從原本1級，上調至1.5級。這不到一星期時間，韓國政府就緊急再把首都圈防疫等級，再上調至2級。

根據防疫1.5等級規定，夜店與部分酒吧等5個重點營業場所內的來客數，被限制在1坪面積範圍內，只能有1位客人。至於2級更是嚴格，除了禁止百人以上群眾聚集外，KTV與健身房都必須得在晚上9點後全面停業。餐廳在晚上9點後，也不能內用只可外帶，小咖啡廳則是全面禁止內用，只可以外帶。公共場所必須要空出至少三分之一營業空間，以防過密活動範圍讓消費者染疫。

韓國目前將防疫等級分為5等，首都圈將實施的等級2，是屬於第3高等級的。

(時報資訊)