30年來最大規模「秋鬥」遊行22日在凱達格蘭大道登場，政府開放萊豬、打壓新聞自由關閉中天新聞台，激起民眾怒火，現場更有人大喊行政院長蘇貞昌下台。對此，蘇貞昌今接受媒體訪問時表示，他尊重人民的聲音，不論遊行人數多寡和怎樣訴求，政府都會聆聽並回應。

對於昨天的秋鬥遊行，蘇貞昌表示，不論遊行人數多寡，不管怎樣的訴求，政府都要聆聽並回應。昨天反對者的聲音，政府也都有適時回應，但政府現在也搜集各方面的意見做盤整，也會適時向社會報告。

有記者問到，面對秋鬥的民怨，民進黨要如何與基層溝通？蘇貞昌回應，政府在為人民做什麼，本來就要讓人民知道，政府也透過各種方式，包括在立法院的施政報告和回覆立委的答詢都是讓人民知道政府在做什麼，所以他希望國民黨不要再阻擋，讓他可以上台報告。

蘇貞昌再向國民黨喊話，依據憲法規定，行政院長到立法院報告並答詢，所以詢答就是最好的辯論。但國民黨立委阻擋了11次，使得程序沒有辦法進行，實在是很可惜，所以他希望國民黨能讓他上台報告，而不是另立其他要求，捨近求遠。

(中時新聞網)