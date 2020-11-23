台股上周盤堅行情，11月20日上市公司總市值達41兆7,957.37億元，周總市值大增1兆3,428億元，23日在台積電強攻及聯電漲停效應，指數開高突破13,800點且創13,921點歷史新高。群益證券看本周台股指數區間為13,600-14,000點，本周看好四大題材類股，包含：晶圓代工供應鏈、蘋概股、快充IC股、航運股等。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.疫苗研發頻傳捷報，Moderna宣稱旗下疫苗防護力達94.5％，且一般冰箱就可保存一個月，利於運送，輝瑞與德國BioNTech宣佈共同研發的疫苗功效達95％；BioNTech疫苗科學家表示，民眾可望在2021年冬天恢復正常生活。

2.蘋果iPhone 12系列四款新機已全面上市，來自通路訊息顯示，其中最高階級的Pro Max在美、陸兩地大缺貨，已上市近一個月的Pro也要2至3週才能到貨，高階Pro機種買氣優於預期，可望對供應鏈營運帶來正面挹注。

3.消息面報導指出，台積電在蘋果、高通、輝達、聯發科等四大客戶大舉追單提高備貨量挹注下，5、7奈米先進製程產能塞爆，排隊潮已達到明年下半年，利多消息帶動股價改寫新天價，並支撐台股多頭氣勢。

(工商 )