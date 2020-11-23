亞太15國日前簽署區域全面經濟夥伴協定RCEP，外界關切台灣可能受到衝擊。國發會主委龔明鑫上午表示，短期衝擊不大，但長期還是會有影響，所以要超前準備；至於外界關切台灣今年經濟成長是否有機會超越大陸，龔明鑫笑說，我們還是把自已的事情做好比較重要。

立法院經濟委員會排定國發會報告所經管的非營業特種基金編列情形。龔明鑫會前受訪表示，有關RCEP衝擊，昨天經濟部長王美花已與業者座談，工業局也做了些盤點，因為每個細項的關稅列出來以後，就可以看出RECP生效後，可能會產生的衝擊。一般預估每個國家有其作業程序，可能2022年才會開始生效。

他說，RECP因印度沒有加入，所以變成原來4個東協加1所組成的，原來4個東協加1關稅涵蓋率就已經達到90％，這次加入中國、日本、韓國，所以關稅免稅領域達到91.5％，所以額外的增加有限，主要是針對傳統性產業，所受到的影響衝擊比較大，昨天工業局也逐項的看，在哪個市場受到的衝擊比較大。但有些敏感性的產品也排除在降稅清單中，如日本賣到中國的工具機或機械等等，所以對我方的衝擊跟過去是一樣的。

龔明鑫說，一般看起來RECP的衝擊，即便有降稅，有些拖到10年甚至20年，所以台灣還有因應的時間，短期來看衝擊沒有那麼大，但未來長時間還是會有影響，所以要超前準備。

他說，有關「超前準備」，業者認為有兩大方向，一是跟美國洽簽BTA或加入CPTPP，政府已在做法規鬆綁，另外終究產業的競爭，還是源於真正的競爭力，關稅減免只是其中之一，還包括產品差異化、競爭力較好、供應鏈可信度較高，亦即人家為什麼不買便宜的，而買你品質較好的產品，企業仰賴的可能是品質或可信賴的情況，這些都是經濟部及企業界共同要研議高品質、高價值的產業發展方向。

龔明鑫表示，昨天業者較關心的是新冠肺炎影響了訂單，還有外資一直匯入台灣，可能造成匯率壓力，希望看看政府能否協助。在匯率部分，由於王美花也是央行常務理事，企業界擔心匯率的聲音跟想法，透過王美花也可在央行理事會中充分表達。

至於外界關心，今年台灣經濟成長可能是大陸自1978年改革開放以來，首度有機會超越大陸。龔明鑫說，當初他就說從9月份跟10月月份資料出來後可知，台灣今年的經濟成長率GDP應會超過主計總處的預計，由於原來預估是1.56％，其中第3季是2.01％，但現在是第3季是3.33％，所以單就這部分的調整，就超過預期很多，第4季從外銷訂單及出口狀況等來看，也比預估的要好，所以第4季成長率也可能會調高。至於被追問有沒有機會超越中國，龔明鑫笑說，還是把自已的事情做好比較重要。

(中時 )