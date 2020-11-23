爸媽嘮叨魔咒來了～

「我數到三」、「功課寫了沒」、「離電視遠一點」、「不要玩手機」，看到這些字還以為在玩先前臉書很紅的「#打一句有聲音的句子」！這些伴隨著我們成長的熟悉吼聲，在小孩眼中只是單純的爸媽嘮叨，卻是爸媽在孩子出生後的責任，一心總想著想要把最好的給孩子。

關心學業期待望子成龍、照顧身體才有未來本錢，這些看似稀鬆平常的管教成為隱隱的「父母壓力」，殊不知一切的嘮叨管教都是因為「愛」啊～

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，一一踢爆爸媽無法放手、管到天涯海角的10件事，每一條相信大家都很有感！

1、打電動

Z世代、α世代來臨，人手一台智慧型手機，加上動物森友會、PS5上市，誰都阻擋不了小孩打電動、玩遊戲的那顆心，看他們聚精會神、恨不得化身主角一決勝負，沒抓好距離再加上長時間緊盯螢幕，一不小心就容易衍生不適，也成為家長與小孩之間最難解決的紛爭之一。

多數爸媽忙著添購含有葉黃素的保健食品，以達成晶亮目的，但往往小孩不領情，若要養成天天補充保健品的習慣更是難上加難，讓爸媽傷透腦筋！近期就有領導品牌業者體貼天下父母心，將含有葉黃素精華的保健品做成晶凍條，帶著酸甜美味的果汁口感，咕溜一口吃下肚，還能補充滿滿營養，比任何遊戲法寶都管用。

2、看電視追劇

號稱數位原住民的α與Z世代，「給他奶嘴、不如給他平板」，生長在3C數位普及的環境，高達62%孩子在國小就擁有人生的第一支手機，邊吃飯邊配電視、假日與朋友連線對戰，已經成為日常常態。

想要免於3C科技的摧殘，怡碩專科診所吳怡頡院長建議，18歲前使用螢幕時每30分鐘需休息10分鐘，以每天不超過一小時為限。平時也建議多補充6-10毫克的葉黃素，進行基礎晶亮保養。而為了提升孩子的接受度，市面上也多了晶凍狀的葉黃素新品，將葉黃素與玉米黃素=5:1的配方比例，巧妙結合果凍ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的絕佳口感，既是保健品、更像是零食，美味又方便攜帶，養成孩子主動攝取的好習慣，竄升成為爸媽心目中的「神救援」。

3、追星

有演藝圈造星就有人追星，但小孩追星可是讓爸媽「兩個頭四個大」，花錢買周邊、搶專輯只是小case，翹課接機就為了見明星一面，甚至追車、露宿街頭排隊搶票更是時常發生，不僅花錢如流水不懂得爸媽賺錢辛苦，為了遠在天邊的明星患得患失、不專注課業更是讓爸媽煩惱不已，在家上演少女心火山噴發可以，但讓爸媽擔心可不行啊。

4、交男女朋友

孩子成長總是躲不掉情竇初開的青春期，懂得什麼是喜歡、懂得什麼是欣賞，容易陷入對別人的喜歡，談起青澀又甜蜜的淡淡純戀，但做父母的免不了擔心影響課業、怕孩子受傷害，因此與其阻擋鬧得關係緊張，不如告訴他們正確的男女知識、性觀念才是保身之道啊～

5、驕縱沒教養

現代人小孩生的少，一個就能寵成寶，兒女全都富著養，哄著怕哭、捧著怕摔，一點傷都不能給，很容易養成驕縱性格，但其實未來更大一部分是平等的團體生活、社會磨練，爸媽不能隨身保護、無法守著一輩子，懂得禮貌、規矩，正確的人品道德觀念才是生存法則，以免到時候受人欺負反過來怪父母沒教好，到時候辛苦受累的還是白髮人。

6、看小說、看漫畫

叮嚀小孩唸書彷彿要他命、追紅透半邊天的《鬼滅之刃》，卻一幕都不能錯過，爸媽內心的阿雜有誰知！怡碩專科診所吳怡頡院長指出，除了記得固定休息、保持適當距離，養成固定的運動習慣也很重要，戶外遠望、進行伸展與放鬆，對健康更佳。而靠著新形態的葉黃素保健品，吃起來就像果凍零食一樣方便有趣，就算孩子是動漫一族，也晶亮滿點！

7、減肥

減肥這個詞從青春期就不斷竄進女孩男孩的腦子裡，懂得美和帥是什麼，覺得瘦才惹人愛、瘦才高挑帥，亂學人家不吃不喝的方法不只搞壞身體，也會讓爸媽操碎了心，這時候爸媽可以教導小孩吃的營養、多動多流汗，懂得循序漸進才是健康的瘦身法，畢竟肥胖也是許多疾病的根源，健康瘦才是上上策。

8、常吃外食、垃圾食物

現在的孩子早上早餐店、下課叫外送、放學買外食直奔補習班，餐餐飲食不健康，爸媽可不能放任他們亂吃缺營養，首先減少外食機會，能在家做菜就一起吃飯，讓孩子知道外面飯菜不比家菜香，不得不的時候就選擇餐廳，可以吃到菜肉等更多原型食物，最後從小就讓孩子適量吃點營養品，像是吃魚油補充OMEGA-3、補鈣補鐵強身，勝過亂吃垃圾食物。

9、熬夜

孩子們一整天上學、補習，一整天沒享受到自由時光怎能輕易錯過，不如關了燈躲在被窩繼續追星與闖關，宛若新一代親子攻防戰。

吳怡頡院長指出，過度使用的行為容易造成晶亮不適，建議平時多攝取含有豐富葉黃素、玉米黃素、蝦紅素等營養素的蔬果，若有挑食問題的小朋友，也可以選擇新形態的葉黃素保健品，一口咬下果凍般的美妙滋味，也一次吸收葉黃素與玉米黃素=5:1的配方比例，可謂「一吃二顧」的優質新選！

10、不讀書

幾點了還不起床讀書、功課寫完沒、明天上課的內容複習好了嗎、要考試了書念了嗎...這些熟悉的問話彷彿爸媽的聲音圍繞在耳邊，以前爸媽總認為小孩的唯一工作就是把書念好，讀好書長大後才能找到好工作，但現在這個多元的時代，寒窗苦讀不一定能功成名就，考試成績差也不代表沒出息，讓小孩適性發展、有喜歡的專長才藝、多元發展一技之長說不定更能成為專家。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年11月10日至2020年11月08日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『爸媽管教小孩項目』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時新聞網)