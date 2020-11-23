雖然川普是最後一次參加G20峰會 但仍堅持做自己

美國總統川普一上台，就高喊「美國優先，貿易公平，而不是貿易自由」，如今雖然他堅持拒絕公開接受大選結果，但事實擺在眼前，他執政已接近尾聲。

據CNN新聞網22日報導，世界各國領袖雖然沒說出口，但他們共同的心聲是：要走快走，沒人攔你。這次20國集團（G20）線上高峰會是由沙烏地阿拉伯主辦，目標在於集結各國之力，除了防控新冠肺炎，加速檢測，治療並研發疫苗外，也要協助貧窮國家因應疫情所帶來的衝擊。然而，據說川普短暫現身後就走人，跑去打小白球了。

沙國投資部長法勒（Khalid al-Falih）說，當世界需要領導，以抗擊新冠肺炎時，卻沒人領導。他強調，這是因為某國由外轉內，講求國家主義，所以G20只好挺身而出。法勒雖然沒有指名道姓，但他指的是誰，與會者都心知肚明。

川普翹了G20峰會 跑去打高爾夫

此外，沙烏地國王沙爾曼（King Salman）在G20的開幕致詞中，似乎也意有所指地反駁川普的核心價值觀，不認同世界貿易組織（WTO）擁有太多權力的說法。他強調，他們將針對WTO的未來採取利雅德倡議，使這多國貿易體系往後更有能力面對任何挑戰。

而令人訝異的是，向來和沙烏地唱反調的土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）竟然支持沙爾曼的倡議。他說，土耳其認同世貿組織的原則，支持公平的全球貿易成長和福利共享，而為了做到這點，就要推動改革。

至於在氣候變遷議題上，沙爾曼和澳洲，印度和中國大陸領袖都讚揚2015年《巴黎氣候協定》（Paris Climate Change Accord）對達成G20目標，以拯救地球的重要性，但川普卻有不同的看法。他在預錄的影片中說，巴黎協定的構想不在於拯救環境，而在於扼殺美國經濟。「我拒絕把數百萬計美國工作，還有數兆計美元交給世上最糟的污染環境和破壞環境元凶，就是這樣。」

(中時新聞網)