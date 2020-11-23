49歲的李亞鵬和王菲2013年離婚後，他的感情世界始終是外界焦點，而李亞鵬日前卻被曝光當眾認戀一名彝（音同宜）族姑娘的影片，兩人大方十指緊扣、還邊跳舞邊擁吻，李亞鵬的新戀情引發熱議，而陸網也曝光偶遇野生李亞鵬照。

李亞鵬新戀情曝光後，他也被陸網曝光偶遇照，野生李亞鵬親民對著鏡頭露出淡淡微笑，整體狀態輕鬆、自然。（圖／取材自新浪娛樂）

李亞鵬與小他19歲的彝族姑娘海哈金喜戀情曝光後，還傳出兩人已進展到見雙方父母，好事可能近了，而有愛情滋潤的李亞鵬也被陸網曝光偶遇照，只見李亞鵬身穿帽T、灰色長褲，他親民對著鏡頭露出淡淡微笑，整體狀態輕鬆、自然。

其實李亞鵬去年被拍到身材高條纖瘦的Susie在公園牽手，李亞鵬事後表示，對方是唱爵士的文字工作者，希望外界給些空間，而李亞鵬罕見開金口解釋緋聞，也被外界視為是間接認愛，不過李亞鵬近日卻被曝光，在四川當眾認戀小他19歲的彝族姑娘海哈金喜。

兩人都身民族服裝，他們不只大方十指緊扣、還邊跳舞邊擁吻，而海哈金喜事後也被起底，她在9年前獲得第61屆世界小姐中國區總決賽冠軍，近年在《那年花開月正圓》飾演丫鬟夏蓮以及《電影《胡楊的夏天》都有演出。

(中時新聞網)