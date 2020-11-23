秋冬專案將於十二月一日上路，由於限制返台者將出示新冠病毒採檢陰性證明才可入境，引起不少海外國人跳腳，近期就有台商投書媒體，質疑指揮中心拒絕讓染疫國人返台治療有違健保精神，但衛福部長陳時中今天強調，秋冬專案12月1日才上路，他現在還可以回來啊，同時也批評該名台商的要求並不合理。

陳時中今出席立法院衛環委員會時表示，秋冬專案是12月1日才上路，目前並沒有這樣的規定，他現在還可以回來，另外針對台商質疑，拒絕讓染疫台商返台接受治療違反健保精神，陳時中也強調，這樣的要求並不合理，因為大陸本來就要求出境者要附PCR陰性報告，既然他都染疫了，要如何回來？

除大陸台商12月1日起恐無法返台外，不少滯美留學生可能也會因無法取得陰性報告返台，陳時中表示，目前政策還沒上路，他只要現在有症狀，還是可以回來，至於有專家建議，可在機場設立快篩站，陳時中強調，這部分會依實際需要來評估。

(中時 )