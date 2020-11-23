對許多人來說，2020年是令人不安及焦慮感爆表的一年。面對未知的明天，今天的自己到底有多少壓力沒能紓解，鬱積在心？身心健康照護專家、精神科醫師楊聰財指出，不妨透過這一份《情緒狀況調查表》，仔細檢測自已目前的心理狀態，如果已經情緒超載，可以尋求協助。

楊聰財醫師強調，答題時盡量憑直覺，選出一個最能表示過去一週心情與感受之答案。不需要花太多時間思考，因為立即的反應會比長時間思考後的答案更來得正確。⠀

《情緒狀況調查表》⠀

1. 我會覺得緊張或精神緊繃

□ 3 總是如此 □ 2 經常如此 □ 1 偶而如此 □ 0 一點也不會⠀

2. 我可以大笑並感受到事情有趣的一面

□ 0 如同過去一樣 □ 1 不像過去那樣 □ 2 確實比過去少 □ 3 完全沒有心情⠀

3. 我心裡總有些憂慮的想法

□ 3 總是如此 □ 2 經常如此 □ 1 有時如此 □ 0 偶爾如此⠀

4. 我仍然喜歡我過去所喜歡的事物⠀

□ 0 和過去一樣喜歡 □ 1 不像過去那麼喜歡 □ 2 只有一點喜歡 □ 3 幾乎都不喜歡⠀

5. 我有一種可怕的感覺，好像有什麼不好的事情即將發生⠀

□ 3 這種感覺很確定且很強烈 □ 2 有這種感覺，但不是很強烈 □ 1 有一點，但並不令我擔心 □ 0 一點也沒有

6.我覺得開心或愉快⠀

□ 3 一點也不覺得 □ 2 不常覺得 □ 1 有時候覺得 □ 0 經常覺得⠀

7.我感到焦躁不安，靜不下來

□ 3 確實總是如此 □ 2 經常如此 □ 1 不常如此 □ 0 一點也不會⠀

8.我可以舒服的坐著且覺得心情輕鬆⠀

□ 0 的確如此 □ 1 經常如此 □ 2 有時如此 □ 3 一點也不會⠀

9.我覺得自己生活的步調慢了下來⠀

□ 3 總是如此 □ 2 經常如此 □ 1 有時如此 □ 0 一點也不會⠀

10.我對事物感到期待⠀

□ 0 和過去一樣 □ 1 比過去少一些 □ 2 比過去少多了 □ 3 幾乎沒有這種期待⠀

11.我會突然覺得恐慌⠀

□ 3 總是如此 □ 2 經常如此 □ 1 不常如此 □ 0 一點也不會⠀

12.我對自己的外表失去興趣和關心⠀

□ 3 的確如此 □ 2 該注意的時候也沒有太認真 □ 1 只關心了一部份 □ 0 我和過去一樣在意⠀

13.我有一種忐忑不安（七上八下）的感覺，就像胃裡有些東西在動⠀

□ 0 一點也不會 □ 1 偶而覺得 □ 2 經常覺得 □ 3 總是覺得⠀

14.我可以欣賞或沈浸於一本好書或好的廣播∕電視節目⠀

□ 0 經常如此 □ 1 有時如此 □ 2 不常如此 □ 3 極少如此⠀

答題後，請將奇數題與偶數題分開計分，奇數題總分為焦慮指數，偶數題總分為憂鬱指數，8至11分為輕度，12至16分為中度，17至21分為重度。

以上量表只是一種提醒，如果已經感覺比平常來得焦慮或憂鬱，可以多騰出些時間觀照自己的需要。楊聰財醫師表示，測驗結果顯示為輕度焦慮／憂鬱，可找親友聊聊或是找出讓自己感覺疏壓的喜好，讓自己放鬆；若是中度焦慮／憂鬱，建議尋找心理諮商師協助；如果已到重度焦慮／憂鬱，也不要過於擔心，前往身心科診所接受診療或諮商，是正確而事半功倍的減壓選擇。

(中時新聞網)