台股今年初開盤迄11月20日共216個交易日，集中市場總成交值達41兆3,400億元，日均值為1,913.89億元，股票成交量週轉率為101.35％，23日大盤在電子股強攻，持續攻堅行情。康和投顧本周看好八大題材類股，包含：PA股、晶圓代工股、PCB股、航運股、成衣股、營建股、IPC股、風電股等。

康和投顧分析指出，彙整近期兩項國內外利多因素，包含：

1.外資回頭大買超與指標股台積電扮演領頭羊衝鋒角色，台股指數上衝且持續創歷史新高；外資僅11月以來即大幅買超高達1,468億元，近三週買超金額分別為527億元、442億元及499億元，外資轉向大幅買超後，有利於台股指數將續創新高。

2.新冠肺炎疫苗研發取得重要進展，Pfizer與BioNTech合作的新冠疫苗，11/18已取得足夠的試驗資料，預計近日向FDA提出緊急使用授權申請；Moderna也預計於一周內取得足夠數據後，向FDA提出緊急使用授權，目前美國主管機關預計緊急授權審查約耗時2~4周，若順利通過授權，兩者皆可於今年底前開始提供新冠疫苗提供施打。

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