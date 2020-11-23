1.泰福-KY(6541)：TX01美國藥證送件，拚明年Q2上市，今聞訊強彈7%，攻克半年線。
2.友輝(4933)：買盤點火，股價連兩日觸頂，衝逾1年半高。
3.台揚(2314)：全球瘋建5G，台廠出貨添翼，激勵早盤火速攻頂，寫逾1年高價。
4.星通(3025)：聖誕買氣挹注，樂看第四季營運，獲外資連10買，股價連拉3根漲停，續登波段高。
5.瑞軒(2489)：本季營運拚續成長，獲外資連6買相挺，今放量攀揚4%，登波段高。
6.聯電(2303)：Q4產能滿載，獲利看旺，上周五獲三大法人聯手買超3.6萬張，今強飆漲停，登逾10年高。
7.愛普(6531)：轉型有成，獲利動能喊衝，早盤續強漲逾4.5%。
8.第一銅(2009)：LME期銅漲至近2年6個月高點，激勵股價翻紅續揚逾2%。
9.揚智(3041)：STB助威營收，人氣不退散，晨盤續漲逾5.5%，再寫波段高點。
10.旺玖(6233)：IC設計買盤再度點火，市場多方猛攻，早盤帶量衝上30.5元漲停，登短波高價。
11.奇力新(2456)：Q4淡季不淡能見度佳，本土法人積極買進，股價持穩130元附近，上漲逾2%。
12.欣興(3037)：MSCI光環以及手機及記憶體市場後市展望佳，股價上漲約5%，叩關80元。
13.鈺邦(6449)：客戶追單推動今年EPS挑戰3.3元，多方添柴，漲幅超過5%。
14.愛之味(1217)：第三季營業外收入暴增逾十倍，EPS為0.36元，股價三級跳，創近40個月高價。
15.環泥(1104)：景氣熱+接收台泥新竹據點增營運助力，多方動起來，上攻2%以上。
16.英利-KY(2239)：受惠電動車市場增溫，法人看明年每股純益目標超過7元，股價再創波段高點，挑戰百元。
17.華新(1605)：攜東元換股合作，早盤漲逾3%。
18.東元(1504)：與華新結盟，早盤漲逾2%，收復短中均。
19.青雲(5386)：多頭匯聚，早盤漲停、改寫前高。
20.資通(2471)：助Gogoro導入ciMes製造執行系統，早盤漲逾3%。
(時報資訊)
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