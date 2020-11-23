矽晶圓族群今早由台勝科(3532)領軍上攻，環球晶(6488)及合晶(6182)等股價同步走高。

合晶第三季稅後純益1.7億元，季增13.2%，年減44.8%，每股純益0.33元。前三季稅後純益4.33億元，年減63.8%，每股純益0.83元。合晶受惠遠距應用推升，4Q的6吋訂單全滿，而8吋受惠近期車用需求回溫，稼動率逐步攀升，4Q業績可望登今年高峰。

台勝科(3532)前三季合併累計營業收入為89.81億元，營業淨利為13.42億元，稅前淨利為12億元，基本每股盈餘為2.6元。由於疫情持續帶動遠距教學、居家辦公及醫療等相關應用成長，台勝科第四季8吋客戶需求優預期，12吋邏輯IC、記憶體相關需求則持穩。台勝科已在洽談明年首季訂單。

環球晶第三季稅後淨利33.88億元，維持在30億元高檔水準，第四季合併營收將有望持續成長，且公司在2021年將有望搭上碳化矽（SiC）、氮化鎵（GaN）等新技術商機。環球晶第三季單季合併營收140.06億元、季增2.2％，毛利率37.2％、季減1.4個百分點，每股淨利7.78元。環球晶圓前三季出貨與營收逐季成長，仍維持一貫平穩表現，營收及獲利方面皆交出亮眼成績。累計前三季合併營收為412.22億元年減7.5％，稅後淨利為96.66億元、年減9.96％，寫下歷史同期第三高水準，稅後每股淨利為22.21元。對於未來展望，環球晶看好第四季業績將有望持續回升。且進入2021年後，由於未來車用、消費品需求將會加大力道採用SiC、GaN等新技術，環球晶將有望搭上SiC、GaN市場興起，推動業績成長。

(時報資訊)