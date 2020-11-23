疫苗利多，上周五歐美原油期貨漲逾1.5%；美國製藥廠輝瑞(PFE-US)表示，與德國BioNTech(BNTX-US)所共同研發的新冠肺炎疫苗，將向衛生監管機構申請緊急使用授權(EUA)，這也是美國第一款申請核准的新冠疫苗。

此外，儘管於美國總統大選前，民主與共和兩黨因新冠疫情的紓困案協商陷入僵局，但國會參議院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)近期公開表示，多數黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)同意恢復與民主黨的經濟刺激方案談判，亦提振市場對經濟復甦的期待；其中美國原油漲幅1.6%，倫敦原油漲幅1.7%。

美國NYMEX-1月輕質原油期貨上漲0.52美元，報每桶42.42美元；12月熱燃油漲0.02美元，報每加侖1.29美元；12月RBOB汽油漲0.02美元，報每加侖1.18美元；倫敦ICE-1月布蘭特原油期貨上漲0.76美元，報每桶44.96美元。(商品行情網)

(時報資訊)