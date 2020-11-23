出口量下滑，打壓上周五馬來西亞棕櫚油價收低；因數據顯示，11月1日至20日大馬棕櫚油出口量較去年同期下滑約16％，令投資人擔憂需求下降，引發獲利了結拋售，另外大連豆油價格走軟，進一步打壓馬來西亞棕櫚油價格收低，上周累計跌幅約2.7%，並結束連續4周漲勢。

終場2月棕櫚油期貨下跌1.62％，報每噸3288馬幣（803.91美元）；大連期交所豆油下跌0.5％，棕櫚油下跌2.7％；芝加哥期交所豆油上漲0.5%。(商品行情網)

(時報資訊)