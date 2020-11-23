《商情》出口量下滑 打壓馬來西亞棕櫚油價收低 10:002020/11/23 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 出口量下滑，打壓上周五馬來西亞棕櫚油價收低；因數據顯示，11月1日至20日大馬棕櫚油出口量較去年同期下滑約16％，令投資人擔憂需求下降，引發獲利了結拋售，另外大連豆油價格走軟，進一步打壓馬來西亞棕櫚油價格收低，上周累計跌幅約2.7%，並結束連續4周漲勢。 終場2月棕櫚油期貨下跌1.62％，報每噸3288馬幣（803.91美元）；大連期交所豆油下跌0.5％，棕櫚油下跌2.7％；芝加哥期交所豆油上漲0.5%。(商品行情網) (時報資訊) #棕櫚油 #打壓 #馬來西亞 #收低 #出口量 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 半導體產能 全線吃緊 - 財經要聞 - 工商時報 成本飆漲建商封盤 房價回不去 - 財經要聞 - 工商時報 14檔法人連買 乘勝追擊 - 財經要聞 - 工商時報 馬雲「追」了3次 學霸美女版巴菲特 30歲坐擁百億 - 財經 台股又噴千點 多頭不死？分析師爆最怕兩件事來亂 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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