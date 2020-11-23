還記得先前捲入公鹿與國王涉嫌違法交易風波的「主角」波達諾維奇嗎？如今隨著波達諾維奇表明不願加入公鹿的堅定立場，23日遭到《紐約時報》資深記者史坦爆料，波達諾維奇已經接受老鷹4年7200萬美元報價，就看國王是否匹配了。

在今年NBA自由球員市場開放前夕，謠傳公鹿決定跟國王達成波達諾維奇先簽後換協議，沒想到波達諾維奇否認自己打算先簽後換，而是打算用受限制自由球員身分進入自由球員市場，也引發聯盟官方針對這項交易謠言展開相關調查。

如今波達諾維奇已經接受老鷹4年7200萬美元報價合約，接下來國王可在48小時內匹配報價把他留下，代表他下個球季只剩老鷹或國王兩個打球選擇，不過國王早已不想繼續培養這名28歲塞爾維亞籍射手，選擇不匹配合約機會較大。

假如波達諾維奇順利加盟老鷹，下個球季的老鷹無疑即將展現全新風貌，畢竟他們原本就有崔楊、約翰柯林斯兩名年輕好手，還有卡培拉坐鎮禁區，今年休兵期間陸續補進賈林納利、隆多、克里斯鄧恩、波達諾維奇等人，整體戰力越來越完整。

(中時 )