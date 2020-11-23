iPhone 6S系列與iPhone SE深受民眾喜歡，其中iPhone 6S系列更因耐用度佳被譽為神機，不過外媒最新消息指出，明年蘋果更新系統軟體時，將不再繼續支援iPhone SE、iPhone 6S和iPhone 6S Plus，這三款手機的更新，但確切須等2021年蘋果正式推出iOS 15為主。

國外科技網站「9to5Mac」引述來自以色列網站「The Verifier」的報告指出，Apple預計明年（2021）推出的更新系統軟體，將不再繼續支援iPhone SE、iPhone 6S和iPhone 6S Plus更新，使其停在iOS 14系統中。不過其對蘋果相關傳言的報導準確性不一，但的確曾準確報導iPhone 5S和iPhone 6不會獲得iOS 12後的更新一事。

根據《IT之家》報導，深受大家喜愛的iPhone 6S系列於2015年9月推出，iPhone SE則在2016年3月推出，其中iPhone 6S系列因耐用及運轉順暢度佳被網友譽為神機，而這幾個型號的手機，也獲得來自蘋果超過4年的系統軟體更新。

而今年新推出的第2代iPhone SE外形與iPhone 6S系列相似，但配備更好的A13處理器；而iPhone 12 mini在外觀上比起過去的6S系列稍小，但採全螢幕所以面板更大，並配備A14處理器。

目前尚未有任何關於iOS 15新功能和重大更動的消息，相關追訊息還僅止於傳言，而蘋果正式推出iOS 15的時機應要等到2021年的全球開發者大會（WWDC），在iOS 15正式上市之前，蘋果仍然有很多機會可以改變主意，決定哪些設備可以繼續更新系統軟體。

(中時新聞網)