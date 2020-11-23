民間團體30年來最大的秋鬥遊行吸引逾5萬民眾到場怒吼，要求閣揆蘇貞昌下台，蘇23日到龍華科大參訪，稱各部會已蒐集盤整民眾意見，會赴立院向民眾報告，並把矛頭指向藍營，要求國民黨不要再阻擋上台。

蘇貞昌說，不管人民怎麼樣的訴求，政府都非常仔細地聆聽，對於昨天秋鬥遊行很多訴求，各部會都已經有些回應，會繼續蒐集各方面的意見並盤整，適時地向各界報告。

蘇貞昌直言，政府在為人民做任何事情，本來就要讓人民知道，透過各種方式包括在立法院施政報告、回答立委的質詢，都是透過對國會的報告，讓人民知道，把矛頭指向藍營，希望國民黨立法委員不要再阻擋，讓行政院長上台對人民報告，人民就更容易知道。

蘇貞昌進一步指出，依據憲法規定，行政院長到立法院報告並答詢，所以詢答就是最好的辯論，那這是憲法規定，但國民黨立法委員阻擋11次，使得程序沒有辦法進行，實在是很可惜，希望國民黨立委不要捨近求遠，要蔡英文總統來辯論美豬。

至於外界關心美高官低調來台，蘇貞昌未正面回應是否為印太司令部情報處處長，僅表示，在蔡英文總統領導下，台美關係愈來愈好，高級官員互動頻繁，台灣代表團也在美國開會，美國很多官員相繼來台，那很多事情都要做準備，就像餐廳也要把它準備好，好菜一道道端出來，準備好的時候，會向國人同胞報告。

(中時 )