內置VMware NSX系列產品的虛擬雲端網路，為在私有雲和多雲環境中運行的企業工作負載帶來公有雲體驗。如同在公有雲中一樣，NSX實現了全部工作負載部署的自動化。NSX提供完全由外擴軟體定義、在通用伺服器上交付且內置於CI/CD管道中的基礎架構服務，因此可隨應用自動部署。企業現在只需按一下即可部署全部工作負載，而無需打開可能需要耗費數周人工才能關閉的工單。

為了達成這個雲端作業的程度，VMware NSX提供業內獨有的整套2至7層虛擬網路堆疊，包括交換、路由、防火牆、安全分析、高級負載平衡和容器網路。VMware對虛擬雲端網路進行了擴展，透過VMware Tanzu Service Mesh和對Project Antrea（無論Kubernetes在何處運行，都能實現Kubernetes網路和安全的開源專案）的支持，連接和保護現代化應用環境，同時虛擬雲網路可在非虛擬裸機伺服器、虛擬機器、容器以及任意雲上運行。

虛擬雲端網路並不止步於資料中心，VMware SASE平台將VMware SD-WAN、雲端安全和零信任網路連結與一流的網路安全相融合，實現了支持在任意地點辦公的靈活性、敏捷性和可擴展性。透過VMware vRealize Network Insight和VMware Edge Network Intelligence，虛擬雲端網路可實現高級分析，優化網路正常執行時間和韌性，加快故障排除速度。vRealize Network Insight可以衡量從資料庫到終端使用者的資料包生命週期，同時涵蓋物理和虛擬基礎架構，且這項獨一無二的功能還簡化了故障排除。

(工商 )