企業軟體創新者VMware推出現代化網路架構，幫助企業及其IT和應用開發團隊加快適應新常態。為協助客戶打造自己的現代化網路，VMware還公布了多項技術更新，將進一步提升其虛擬化網路產品和服務。

當今企業必須能以快速、經濟高效的方式應對變化，應用開發者需要快速部署、測試和反覆運算應用，支援應用程式的基礎架構需要具備高效的雲端運營模式。應用程式在私有雲、公有雲、再到邊緣計算等所有平台上均可運行，並且無論用戶身在何處，都能夠獲得絕佳的應用體驗。以硬體為中心的傳統網路模型無法滿足當今實際業務情況的需求，而現代化網路架構完全能夠達到上述要求。

虛擬雲端網路就是現代化網路架構的代表。目前有超過18,000家組織機構使用VMware的虛擬雲端網路解決方案，實現了網路現代化。這些客戶正朝向雲端運營模式轉型，實現了工作負載的全自動化，無需數周甚至數月的等待時間即可更新防火牆或負載平衡器，同時將資料中心、分支部分、終端使用者等一切進行虛擬化。虛擬雲端網路為組織機構提供的端到端解決方案，部署並確保應用以最佳和高效的方式運行，同時提供最佳的用戶體驗。

VMware產品和雲端服務營運長Rajiv Ramaswami表示，我們的客戶要求高效把控邁向遠端工作模式轉換的過程，更快、更安全地交付應用，並降低連接和保護分散式企業的成本與複雜性。現代化網路架構可以幫他們實現這個訴求。該架構徹底改變了將網路視為企業網路硬體設備、交換機和路由器的舊思維，以由上往下的視角將使用者和應用程式放在首位，這就是我們夠透過虛擬雲端網路實現的承諾。

傳統網路由獨立部署、並使用工單系統手動配置的不同設備組成，包括交換機、路由器、防火牆、IDS/IPS系統、負載等化器等。這種自下而上的視角只能為應用程式提供基礎架構內可用的資源，而現代化網路架構採用自上而下的視角，構建一個瞭解應用程式需求、並通過程式設計管理基礎架構的網路來滿足這些需求。

現代化網路架構由三大重點組成：第一個重點是現代化應用連接服務。該服務支援開發者更安全地連接現代化應用的微服務，減少延遲並提高安全性，以提供應用程式的可用性。這些均由自助服務工具完成，因此開發者無需中央IT的協助即可使用該服務。

在此基礎上，另一個重點，多雲網路虛擬化則提供一整套全自動化軟體定義基本網路服務，包括安全和負載平衡等所有基本網路功能。從資料中心、分支部分到終端使用者，虛擬化和分析覆蓋各端，不僅工作負載統籌實現自動化，第二日營運也實現了自動化。

雖然有第一個重點的微服務級抽象化和第二個重點的外擴軟體網路基礎架構，但位於底層的資料包仍需要通過線路和矽片傳輸，因此物理網路基礎架構成為第三個重點，即提供高容量、低延遲的連接，以實現簡單化，並讓軟體完成其工作。

現代化網路架構中的每個重點均具有原生安全性，且這三大重點及其所制定的原則組成了公有雲架構的基礎，VMware可將其擴展至任意雲。

(工商 )