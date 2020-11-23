新加坡貿易和工業部（MTI）23日（周一）公布，第三季該國經濟較去年同期萎縮5.8％，但優於初估，歸因於該國逐漸鬆綁防疫封鎖措施以及出口回溫所致。

對於今年展望，MTI將經濟下滑預估區間由原本的5～7％縮小至6～6.5％，不過這仍是該國歷來最大衰退。MTI預料，明年經濟將擴張4～6％。

根據官方數據，新加坡原先預估第三季經濟年減7％。

經季調後與前一季相比，新加坡上季國內生產毛額（GDP）成長9.2％，翻轉第二季衰退13.2％之勢。

(工商 )