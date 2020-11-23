新加坡Q3經濟萎縮5.8％ 優於初估 10:112020/11/23 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡貿易和工業部（MTI）23日（周一）公布，第三季該國經濟較去年同期萎縮5.8％，但優於初估，歸因於該國逐漸鬆綁防疫封鎖措施以及出口回溫所致。 對於今年展望，MTI將經濟下滑預估區間由原本的5～7％縮小至6～6.5％，不過這仍是該國歷來最大衰退。MTI預料，明年經濟將擴張4～6％。 根據官方數據，新加坡原先預估第三季經濟年減7％。 經季調後與前一季相比，新加坡上季國內生產毛額（GDP）成長9.2％，翻轉第二季衰退13.2％之勢。 (工商 ) #MTI #貿易 #新加坡 #衰退 #經濟萎縮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《經濟》國發會龔明鑫：台灣今年經濟成長率上看1.8％ 12:162020/11/23 財經 《國際社會》美首批12月中接種 估5月前達群體免疫 08:522020/11/23 財經 大陸經濟全球化的決心 04:102020/11/23 論壇廣場 大運河「流」進國博 講2500年歷史 04:102020/11/23 兩岸新聞 《國際金融》疫苖、封鎖消息互抵 油價近持平 11:252020/11/23 財經 《國際經濟》-13.3％→-5.8％！新加坡Q3 GDP谷底彈 全年最多萎縮6.5％ 11:592020/11/23 財經 陸拚雙循環 台商遇艱辛轉型 04:102020/11/23 產業財經 英飛凌獲評全球最具永續發展公司 09:202020/11/23 財經 新冠病毒已常駐 明年初疫苗上市 04:102020/11/23 話題觀察 《國際經濟》韓國11月前20日出口 大增逾一成 12:332020/11/23 財經 財經熱門新聞 成本飆漲建商封盤 房價回不去 - 財經要聞 - 工商時報 都更新典範 新店行政園區落成 - 財經焦點 - 中國時報 被逼瘋！大咖狂倒貨這檔48萬張 專家驚洩台股後路 - 財經 馬雲「追」了3次 學霸美女版巴菲特 30歲坐擁百億 - 財經 14檔法人連買 乘勝追擊 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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