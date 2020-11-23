政府預定明年一月份開放進口萊豬，距今倒數1個多月，昨（22）日秋鬥遊行中，不少民眾高舉旗幟、喊口號反萊豬，痛批政府無視人民健康。前藍委蔡正元表示，政府讓美豬享有特權，不必標示來源、瘦肉精用量，證明台灣是美國的次等殖民地，且地位低於美國豬。
蔡正元在臉書提到，地溝油事件後，政府規定所有油品，從最源頭到成品都要有詳細資料，紀錄每個階段的製程，確保食用油的安全；為了蔬菜水果的農藥殘留，也規定所有蔬菜水果從種植到採收，都要詳載農藥使用狀況，進入市場前更要重重把關檢驗，確保蔬菜水果的安全。
蔡正元指出，為了豬肉的疾病和用藥，政府又規定一大堆，控制豬隻從仔豬到宰豬的流程，確保肉品安全，而這套制度行之有年，叫「生產履歷表」。
唯獨美國進口的萊豬，蔡英文政府拒絕適用生產履歷表。蔡正元說，這些美國豬享有特權，不必標示豬隻來源、不必標示瘦肉精用量，這是標準的治外法權，也證明「台灣是美國的次等殖民地，台灣人不只地位低於美國人，更低於美國豬」。
(中時新聞網)
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