男網友曬出瘀青照，圖片可見一大塊橢圓形黃綠色的瘀青。（《Dcard》／蘇育宣翻攝）

情侶相處千奇百怪，不少另一半都有專屬的撒嬌小習慣，但這種的你見過嗎？一位男網友日前在論壇上分享女友的「咬咬」習慣，豈料，這一咬竟一點兒都不小巧，先不論有沒有調情到，男網友遭咬的患部卻「瘀青」了，畫面超慘烈。文發出後，網友全笑翻。

一位男網友21日在論壇《Dcard》感情板匿名投稿，以「有人的女朋友也很愛咬咬嗎…」，男網友哀怨地訴說，女友說要想要「咬咬」，他原本想像女友會像毛茸茸的可愛小萌貓輕咬一口調情，沒想到女友卻像僵屍一樣在他手上咬了超大一口。

男網友曬出遭咬的患部照片，圖片可見在內手臂處有一大塊橢圓形的黃綠色瘀青，目測瘀青長度至少5cm，由此可見原PO女友的咬勁不是普通的大，原PO更打趣地在文末寫道，「請問我是要被感染了嗎？」

文發出後不少卡友熱烈回應，「咬回去啊，我都不能咬，虎牙一咬直接噴血的」、「某次不小心咬到後，發現男友的反應很可愛。從此之後，一天不咬就渾身不對勁」、「我以為4另一種咬咬」、「真的有…我的右邊肩膀就長期處在黑青狀態…」、「咬咬是一種愛的表現！」；不少遭「咬咬」的網友，也搶曬出甜蜜的瘀青照一邊討拍一邊炫耀。

(中時新聞網)