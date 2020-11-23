國內今天新增1例新冠肺炎境外移入個案，累計7天來共計增加14例確診個案，中央流行疫情指揮中心今天下午2點將召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明最新疫情，《中時新聞網》將全程直播。

指揮中心統計，截至目前國內累計618例確診，分別為526例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、548人解除隔離、63人住院隔離中。

指揮中心表示，考量秋冬時期除了新冠肺炎疫情外，也有多種呼吸道傳染病盛行，都會加重醫療體系的負荷與調度壓力，為了提高民眾於高感染傳播風險場所佩戴口罩的遵循度，以降低呼吸道傳染病的感染與傳播，及避免過度耗用醫療資源，自12月1日起，強制要求民眾進入「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」等八大類場所應佩戴口罩。未依規定佩戴口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，由地方政府裁罰新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

(中時新聞網)