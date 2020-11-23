印度總理莫迪(Narendra Modi)可說是除美國總統川普(Donald Trump)外，對大陸敵意最強政府首腦之一，他5月喊出「靠自己」(self-reliant)，禁用TikTok等陸企開發應用程式甚至比美國更堅決，但尷尬的是，從4月到9月，半年間陸貨在印度進口佔比已由上個會計年度13.7%升至18.3%，因為許多印度商人根本不敢用本土企業所生產零件。

分析指出，印度進口商品性質可能是對陸依賴反增主因，因為大約有半數是生產各種成品的零件，而印度本土廠商無法提供同樣品質的替代品。

高端精品包製造供應商Sentai Metals負責人表示，該公司從大陸進口鎖、鍊條、鈕扣等配件，提供給客戶，精品包製成後主要輸出歐洲，如果選擇印度製品，擔心歐洲客戶會流失，「印度製配件無法與中國製配件，或其他比較成熟的國家產品相比。如果配件破舊不堪，整個包外觀會全毀。如果商標掉漆或有刮痕，你會想用嗎？」

製造與出口腳踏式洗手台的FabrinoxPotnis負責人波尼斯(Saureh Potnis)表示，自己配合政府，開始提供較廉價、採用印度製閥門的洗手台，但在出口時客戶仍然會選擇較高價、採用大陸製閥門的洗手台，「我從4月聽到政府有新政策風聲就開始找印度供應商，但是還沒找到品質能跟大陸製零件相比的產品。」

莫迪曾宣稱2024年要將GDP(國內生產總值)由2.8兆美元提升到5兆美元，但今年4至6月因疫情爆發導致23.8%負成長，也很少有經濟學家認為此目標能實現，英國牛津大學上周發布報告預期，印度至2025年平均經濟成長率約4.5%，亦即至2024年達到接近3.5兆美元左右，和莫迪喊出目標差距相當大。

疫情中受害最深的印度中小企業也對莫迪不滿，他們認為政府只會喊些難以落實的口號。不願具名的製造商提到5月印度宣布對企業2650億美元援助計畫，說：「我不太清楚那些錢去了哪裡。政府要求我們別解雇員工，但幾乎沒有實質的救濟或刺激措施。我們需要大量援助的時候，別說那些錢，甚至貸款也被暫停了。」

(中時新聞網)