1名參加11月初後備軍人教召的A男，結束5天教召後，氣的找立法委員陳情表示，他在教召期間遭到同梯鄰兵B男性騷擾，不僅被抓著手去摸對方下體，B男還主動露出生殖器，甚至數度對他說出露骨的騷擾用語，例如：「要不要吃我的米腸（生殖器）、「吃了會有豆漿（精液）」，成為我國史上第一起教召性騷擾申訴案。

據《鏡週刊》報導，A男本月7日向民進黨立委羅美玲陳情指出，他今年首次接受為期5天教召，11月初卻在教召營區遭到年齡相仿的鄰兵B男，言語及肢體性騷擾，讓他不堪其擾。

A男表示，教召第一天就寢時，B男不斷對他說：「我很硬！我睡不著！」，自己假裝沒聽到繼續睡，沒想到隔天中午休息碰面又對他說：「昨天晚上我很硬，整晚都睡不著！」還問：「我真的很硬，你要不要看？」說完竟直接露出生殖器，讓A男當場傻眼。

此外，B男還數度提及生殖器、口交相關的騷擾用語，例如「要不要吃我的米腸（指生殖器）？」「吃了會有豆漿（指精液）。」甚至某天就寢時還問A男：「要不要摸？」說完直接拉著他的手摸對方下體，還對他提出性邀約。

A男表示，他忍了5天解除教召後，向立委羅美玲陳情，羅美玲隨即請助理向後備指揮部瞭解教召員解召後的性騷擾申訴管道。

對此，後備指揮部表示，教召員在教召期間具軍人身分，可直接向幹部或撥打1985專線申訴，解召後恢復一般民眾身分，無法再向國防部申訴，只能循司法程序處置。但A男無意提告，只盼軍方能加強教召期間的性騷擾防治機制以及性平宣導。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時新聞網)