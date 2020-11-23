美系外資看好聯電受惠8吋晶圓調漲及12吋產能拉高，預期今明後年每股純益（EPS）逐年跳升，將目標價一舉上調至54.5元，為目前外資圈最高。聯電(2303)今開高走高，早盤迅速攻漲停36.35元。

上周外資買超聯電78507張，帶動聯電上周股價逐步上漲，今早帶量突破前波高點34元。

美系外資表示，聯電近年營運已由先進製程驅動，轉為報酬目標驅動，受惠於今年代工需求轉強，聯電近幾季獲利表現大幅提升，並將持續受惠8吋晶圓調漲及12吋產能拉升，預估聯電2020～2022年每股純益（EPS）分別可達1.85元、2.11元及3.21元，獲利年複合成長率達32%，將目標價拉升到54.5元。

外資指出，聯電第3季獲利創下14年新高，只是開端，後續除了8吋再漲，聯電12吋晶圓產能也會受惠5G、AI及HPC需求拉升，預估產能利用率可達90～95%，此外，不排除聯電將拉高今、明年資本支出，自原有的8億和9億美元，雙雙提高到12億美元。

(時報資訊)