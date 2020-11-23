首屆台美經濟繁榮夥伴對話順利落幕，雙方也簽署合作瞭解備忘錄(MOU)，雙方就經濟、科學、5G以及供應鏈等議題討論，也確立將在半導體領域的戰略合作，將是雙方優先項目，鴻海(2317)集團有在美國威斯康辛州投資，在5G被定位為台美重要合作項目後，今集團網通股點火，台揚(2314)早盤後攻上漲停鎖住，建漢(3062)漲幅逾3%、台通(8011)也漲逾3%。

今年全球受到疫情衝擊，使得原先預期的5G布建潮減緩，但隨著大陸疫情相對控制住，美國疫苗也持續有進度下，5G建設動能也將陸續回歸，業界普遍認為，該股5G建設潮並未減緩，只是整體時程向後遞延1~2個季度，故明年整體的5G建設商機成長空間大，也使得整體網通廠對於明年的展望也都普遍審慎樂觀。

5G未來幾年商機延燒，帶動低軌道衛星商機看俏，由於低軌道衛星通訊是透過眾多低軌衛星覆蓋全球，而地面則以光纖和微小基地站接受訊號，可以彌補5G基地台無法覆蓋的地方，台揚在該領域深耕多年，近期市場傳出，台揚取得微軟創辦人比爾蓋茲投資的Kymeta大單，加上原本的Space X、OneWeb，使得台揚成為台網通廠中，少數通吃三大衛星廠訂單的廠商，台揚目前和客戶進度狀況都很順利，在更多衛星服務應用上線帶動下，地面訊號收發設備需求將顯著成長，看好將反應在明年台揚營收表現上。

根據美國衛星產業協會(SIA)統計，地面接收設備一年市場產值上看1900億美元，故有不少科技大廠都陸續投入低軌道衛星通訊。

台揚前第三季單季營業收入9.37億元，營業淨損為5345.2萬元，稅前虧損為4759.4萬元，歸屬於母公司累計淨損為5521.7萬元，基本每股虧損為0.24元。

(時報資訊)