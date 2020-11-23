德國衛生部長Jens Spahn周日表示，德國最快將於下個月啟動新冠疫苗接種，不過稍早前財政部長表示，德國仍有必要將現行的防疫措施延長到12月。

德國衛生部長Spahn在接受RedaktionsNetzwerk Deutschland傳媒集團訪問時表示：「有理由對歐洲今年將通過疫苗抱持樂觀態度，然後我們可以立即啟動」。

Spahn表示，他已經要求德國聯邦各州在12月中旬以前準備好他們的疫苗接種中心，而此事進展順利。「我寧願疫苗接種中心提前幾天準備好，而不是讓獲得批准的疫苗不能立即施打」。

他並表示，德國已經透過歐盟執員會，以及雙邊合約與選擇權，獲得超過3億劑疫苗，「這已經綽綽有餘，甚至留有餘裕與其他國家分享」。

德國自11月2日起實施為期一個月的「輕封鎖」措施，以遏阻席捲大部分歐陸的第二波疫情，惟感染人數並未下滑。

德國財政部長Olaf Scholz接受周日報紙《圖片報》（Bild am Sonntag）訪問時表示，德國必須將現行的防疫措施延長到12月。他表示：「一切都顯示，目前的限制措施必須延長到11月30日之後的一段時間」。

德國總理梅克爾將於11月25日與各州領導人會面，討論是否實施更多限制措施，或將現行政策延長到12月。

根據德國負責疾病控制與預防的Robert-Koch–Institute（RKI）公布的最新數據，周日德國的新冠肺炎確診數新增1萬5,741人，累計達到91萬8,269人。

此外，消息人士周日透露，為緩解新冠肺炎疫情對經濟造成的衝擊，德國財長Scholz計畫2021年擴大舉債至少1600億歐元（約1900億美元），較原先預計的明年舉債960億歐元至少提高640億歐元。

根據路透社取得的預算草案，在新增債務中，有395億歐元將用於支持業務受新冠危機衝擊的企業，另外約27億歐元將用於支付疫苗。

目前德國用於應對疫情影響的政府資金已經提高100億歐元，達到150億歐元。今年德國議會已經暫時擱置「債務減速機制」（debt brake），允許政府的淨增債務最高可達2180億歐元，為紓困與激勵措施提供資金。財長Scholz此前曾表示，他將要求國會明年再次暫停該舉債上限。

德國政府預估2020年國內生產額（GDP）將萎縮5.5%，但2021年將反彈成長4.4%。

(時報資訊)