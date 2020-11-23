成霖(9934)訂單回溫推升今年第3季業績表現出色，第4季在美國新屋銷售數據轉佳訂單逐漸回溫，營收成長將在1成以上，今年度年因中國大陸麗舍出售，使得大陸地區營收大幅減少，加上疫情影響歐洲地區出貨量，全年度營運恐將呈現衰退的局面。展望明年度營運，成霖明年北美地區在美國新屋開工維持高檔水準，加上歐洲地區PJH市占率提升帶動下，營運將重返成長軌道。

成霖北美地區主要有自有品牌Gerber、Danze by Gerber與代工為主。明年在美國新屋開工數與新屋銷售數維持高檔水準，有利Gerber出貨量持續成長，法人預期，成霖明年北美地區營收年增率約8%左右。

歐洲地區業務，成霖主要以歐洲PJH與代工業務為主。PJH主打英國中高價位產品，主要以物流與售後服務為主。明年在歐洲地區小型物流公司在疫情衝擊下，已陸續退出市場，將有助PJH增加業務量，另外在代工業務方面，在產能恢復正常水準，法人預估，成霖歐洲地區營收年增率有機會超過9%。

(時報資訊)