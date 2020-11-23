美股指數期貨23日走升，帶動恒指23日開高208點，報26,659點，創四個半月高位。不過恒指隨即由升轉貶，截至10點5分，恒指報26,439.07點，跌12.47點，跌幅0.05％。

國企指數23日開高92點，報10,646點；現報10,598.33，上漲44.98點，長0.43％。

(工商 )