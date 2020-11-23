1.透過VMware SD-WAN「遠距辦公」訂閱服務，擴展針對未來的員工工作解決方案，使用者即使在家也可以透過分支連接公司網路獲取所需資源，VMware正透過全新VMware SD-WAN「遠端辦公」訂閱服務，擴展針對未來的員工工作解決方案。新服務將以低價為個人業務使用者提供經過優化的網路連接、更可靠的應用性能和更高的安全性。新訂閱服務的起始價甚至低於一條手機線，提供350Mbps至1Gbps頻寬，使用戶遠端辦公時可獲得最佳的應用性能。這項新服務現已上市。

2.用於連接、保護和自動擴展現代化應用的新功能。現代化應用具有數千個需要連接和保護的元件。VMware Tanzu Service Mesh這項令人興奮的新技術可以控制成千上萬元件間的通訊，強制執行安全性原則，並衡量性能及其他關鍵功能，而這一切可在任意底層基礎架構上進行。VMware即將發佈獨一無二、基於屬性的存取控制策略模型預覽，該模型將把現代化應用策略創建轉化為「誰、什麼、哪裡、何時以及如何」這系列簡單的問題。

此外，VMware還宣佈NSX Advanced Load Balancer可與Tanzu Service Mesh整合，在整合後將支援使用Kubernetes的應用開發者，能夠啟動具有所有必備負載平衡功能的應用，而且無需接觸基礎架構。這個由API驅動的組合解決方案將透過負載平衡和網路應用防火牆功能，為現代化應用帶來高可用性和安全。此一解決方案預計將於2021年第一季度上市。

3.可進行自我衡量與修復的基礎架構，使用者和現代化應用都希望網路正常運行，在基礎架構虛擬化後，網路實際上可以適應各種變化並自我修復。VMware SD-WAN技術可以把多個不可靠的網路連接整合成一個超高性能的網路，對於遠端辦公的使用者來說，代表影片應用程式隨時可用。而在資料中心，VMware的監測和管理軟體加入了功能強大的全新網路建模功能，就像「航前檢查」，驗證是否在物理和虛擬基礎架構上都可以連結應用程式。今天發佈的這些新功能讓故障排除變得更加快速高效，朝向實現自我修復網路邁出的重要一步。

4.在新一代伺服器上實現運行在SmartNIC上的網路虛擬化。VMware Project Monterey專案是VMware與行業領先的硬體供應商攜手，提供在SmartNIC上運行的網路和伺服器虛擬化。這個嶄新的架構有望在計算力和效率以及無處不在的分散式安全領域實現飛躍式的進步，虛擬化和安全功能被轉移至SmartNIC，將CPU資源解放出來以運行應用，並大幅節省成本。VMware宣佈，在Monterey SmartNIC上運行的NSX服務定義防火牆，將能夠以線路速率運行第4層狀態防火牆服務，這些SmartNIC還將能夠運行第7層狀態防火牆，以及VMware的託管IPS簽名。該功能將支援企業客戶為其最有價值的工作負載添加優化的、超快速、超智慧防火牆——保存存有敏感性資料的資料庫應用。

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