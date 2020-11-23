新北市新店區的趙姓婦人，今年4月晚間在住處附近，不幸跌落施工中的汙水下水道排水溝窒息死亡，台北地檢署調查認為，該工程未放置警告設施，釀成意外，林姓工地主任、姜姓監工主任2人涉有疏失，依過失致死罪嫌起訴林、姜2人。

起訴指出，內政部營建署發包「新北市新店地區汙水下水道系統(第二期)新建工程」，由禮驅工程負責施工、中泱工程顧問公司負責設計及監造，施工期間為2018年4月至2021年3月，施工範圍包括新店中正路76巷、88號、90號一帶。

今年4月24日晚間10時20分，家住附近的趙婦，在住處後方行走時，因中正路90巷後方防火巷內正進行連通管土方工程，她不慎跌落並趴倒於該工程施工中的排水溝內。

趙婦同居人弟弟發現後，緊急通報警消到場救護，並送醫救治，但因趙婦跌落時頭朝地面，導致頭頸部外傷併頸椎骨折，最後因姿勢性窒息死亡。趙婦子女提告後，檢警勘驗發現，該工程未放置警告牌及警示帶，林姓工地主任、姜姓監工主任2人涉有疏失，依法起訴。

(中時 )