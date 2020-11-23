台中驚傳駭人聽聞的男女桶屍命案！據了解，某犯罪集團處理金錢糾紛，當事人還不出錢就狠奪性命，還以殘忍桶屍手法處理遺體，1名成員因備受良心譴責透露內情。警方獲得情資後，在台中、苗栗山區分別挖出兩具桶屍，1人疑是50多歲男子、另1名疑是106年被家屬通報失蹤的未成年少女，檢警正追查釐清案情中。

據了解，中部犯罪打擊中心日前接獲情資，得知這起犯罪集團桶屍殺人案件，循線在台中及苗栗山區發現遭遺棄屍桶，並找出2名遺體，因遺體遭淋強酸、早已面目全非。

檢警經鑑識追查比對，發現1名被害人疑為54歲的男子、1名是在2017年被通報失蹤的16歲少女。檢警目前僅證實命案，但對詳細案情三緘其口，僅表示進一步鑑識追查後，再對外說明。

據了解，有犯罪集團成員因犯案落網，其中有人向警方透露命案，桶屍案才曝光，警方緝凶逮捕涉案人，共有6人落網。

據悉，苗栗警方和刑事局中部打擊犯罪中心上個月到銅鑼鄉偏郊，挖出第1具鐵桶，但第2具桶屍卻在台中某山區被發現，2具屍體面目全非，警方不願透露詳細案情。

有資深刑警表示，這次會同多單位辦案，可能從死者的地緣關係著手調查，１具桶屍被發現棄於苗栗山區，另１具桶屍在台中，太平、豐原有山區，但太平警方否認近來有棄屍體相關案件辦理。

(中時新聞網)