對於不少iPhone使用者來說，如果手機能夠升級到最新系統，即便升級後效能可能略受影響，仍舊會堅持使用年歲已久的機種。近日，爆料過iOS 13、iOS 14機種的網站，曝光了iOS 15的支援機種，到底年齡最高的iPhone 6s有沒有機會續命一年，快來瞧一瞧。

先前準確爆料過蘋果的iOS 13會不再支援 iPhone 5s、iPhone 6，而iOS 14支援機種會跟iOS 13一致的網站《The Verifier》，日前分享了他們預測的iOS 15支援機種清單，包含iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus

、第二代iPhone SE以及第七代 iPod touch。

分析清單後可以發現，原先可支援iOS 14的機種但是無法升級到iOS 15的款式，該網站預測包含了三款手機，也就是iPhone 6s、iPhone 6s Plus以及第一代iPhone SE。嚴格來說，未能支援iOS 15的iOS 14機種，仍屬少數。

從先前線上統計網站Statista釋出的統計結果來看，蘋果最長可針對單一iPhone提供最長6年的iOS支援，對比Android陣營最多三年，而且平均大多以兩年為主的情況來說，蘋果可說是相當大方。而在分析表中，iPhone 6s、iPhone 6s Plus以及第一代iPhone SE，事實上iOS都已經支援了6年的支援（iOS 9~iOS 14），因此在iOS 15的階段退出可支援行列，也可說是預料中的事！

按照往例，蘋果會在年中公布新版作業系統以及可升級的設備，針對iOS 15可支援的款式，官方預計要等到WWDC 2021(蘋果全球開發者大會）期間才會正式公佈。如果你擔憂手中的iPhone SE以及iPhone 6s系列已屆退休時間的話，或許還可以等看看屆時蘋果公佈的結果中，有沒有再讓這些老舊的機種放行一年。

(科技)