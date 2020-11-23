前行政院發言人丁怡銘引發的牛肉麵風波持續延燒，國民黨立委陳玉珍今日於立院內政委員會表示，刑事局說偵辦是假訊息最好的遏止，那為何不辦丁怡銘的假新聞？刑事局長黃明昭回應，這個發言沒有惡意。

陳玉珍指出，上月質詢時，警政署副署長告知，警察辦案沒有偵查終結權，必須要函送。警政署長陳家欽回應，此案台北市警局已受理，會繼續偵辦。

陳玉珍質問，丁怡銘指證台北牛肉麵節冠軍店家使用萊牛，這不是惡意，難道是善意嗎？在未經查證下，就說店家用萊牛，難道散佈的訊息是真的嗎？在媒體大幅報導下，沒有造成危害嗎？

黃明昭回應，這個發言性質不太符合惡假害(出於惡意、虛偽假造、造成危害)。陳玉珍不滿地說「惡假害不是由警政判斷，你們也沒有偵查終結權。」

黃明昭說，這個是非惡意的政策闡述，後來丁怡銘也去調整。陳玉珍指出，那是事後，丁當下發佈訊息時是真的嗎？黃明昭表示，有無查證自己無從了解，陳玉珍指出，若丁有查證卻又這麼說，不就更有惡意？若沒有查證，就是假的啊，最後也對牛肉麵業者造成傷害，有業者說全台業績下降7成。

黃明昭表示，8月時監察院提出4不罰原則，要求改善、從嚴認定。陳玉珍指出，警政署遇到丁怡銘的事情就心心念念監察院的說法，如果以後民眾報案，這樣的標準恐怕很危險。

(中時 )