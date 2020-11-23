新北市議員黃永昌從2006年擔任民代間，與妻子張淑玲和陳姓助理以親友人頭向議會詐領2028萬多元的公費助理費，新北地檢署今依違法貪污治罪條例、公務員登載不實罪、洗錢防制法罪嫌，將黃永昌、張淑玲、陳姓助理起訴。

檢方指出，黃永昌擔任臺北縣及新北市議會議員期間，明知議員每人只可聘用6至8人的公費助理，且公費助理補助費不得超過24萬元，助理每人每月支領金額也不可超過8萬元，但黃卻與妻子張淑玲和陳姓助理利用職權，在2009年間以9位親友之名向新北市議會申報助理費，至2020年7月為止，詐領高達2028萬4579元的助理費用，黃將款項匯入私人帳戶，並用來繳納私人票款、繳付家族經營的學成保全員工薪資。

檢方近日偵查終結，依違反詐取財物罪、公務員登載不實罪、洗錢防制法罪嫌起訴黃永昌、張淑玲、陳姓助理，並將黃永昌私人帳戶、利用犯罪所得購買的不動產、學成保全帳戶查扣。

(中時 )