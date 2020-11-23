進入後疫情時代，美食外帶服務持續受到市場歡迎，台北晶華酒店設計規畫新菜單已全面將「外帶」與「外賣」視為「標配」，11月21日起於二樓上庭酒廊全新推出的「假日舒活早午餐」，於班尼迪克蛋、牛肉馬鈴薯餅等多款人氣選項之外，加入5款內用外帶兩相宜的三明治，包括使用香軟的布里歐麵包所製成的法式火腿起司蛋、墨西哥BLT炒蛋、美國牛肉三款選項，以及以牛奶土司製成的波士頓龍蝦、歐式香腸起司等口味任君選用，每款380元起。

另有外帶限定雙人早午餐，套餐內容包含任選上述兩款三明治、兩份每日新鮮沙拉，以及兩杯飲品，每套980元，邀客人透過美食開啟美好的假日。

布里歐（Brioche）是法國著名的一款經典麵包，製作時使用了大量的奶油，成品口感香甜柔軟，滿溢奶油香氣，也被外界稱為奶油麵包或是甜點麵包，它在法國烘焙界享有和長棍麵包同等的地位，兩者並列為法國代表性的麵包。台北晶華上庭酒廊推出的布里歐系列三明治是由法籍行政主廚諾爾（Noel）操刀製作，烘焙布里歐麵包時，需先將高筋麵粉和法國進口奶油以2：1的比例與牛奶和雞蛋進行調和，再加入適量的糖、鹽、天然老麵一起揉製成麵團，經過低溫靜置發酵後才進爐烘焙，烘焙時須於麵團表面刷上一層薄薄的蛋液，送入烤箱烤約30分鐘即成，出爐的布里歐充滿濃郁的蛋香與奶香，襯著鬆軟的質地，單純入口就很美味，夾入主廚精心設計的多款內餡，更可直接成為一道豐盛的主菜。

牛奶土司則是不添加任何一滴水，以牛奶取代麵包中所有的水份來製作，主廚先將鮮奶油與牛奶以1：1的比例揉入麵粉、天然老麵製成麵糰，送入冷藏以低溫靜置進行發酵，目的在於使牛奶充分融於麵團中，烘焙時更能展現其醇厚風味，發酵後的牛奶麵團再送入200度的烤箱烤約25分鐘，出爐的麵包有著麻糬般充滿Q軟的口感。

台北晶華全新推出的五款不同的三明治中，主廚首推以牛奶土司為載體的波士頓龍蝦，烹調內餡需先將龍蝦洗淨去殼後切塊，放入熱鍋中與百里香、芹菜炒香，再加入鹽和胡椒調味，起鍋後與蛋黃、芥花油、檸檬汁製成的檸檬美奶滋拌勻，夾入自製的牛奶吐司中而成，肥厚的龍蝦肉香甜Q彈，搭配外酥內軟的麵包，奢華鮮香、美味盡出。喜歡吃肉的消費者還有歐式香腸起司可以選擇，主廚先將歐式香腸水煮後再縱向切半於煎檯上香煎上色，接著夾入塗抹自製芥末與番茄醬的牛奶麵包中，最後加入馬茲瑞拉（Mozzarella）和艾曼塔乳酪（Emmental）送入烤箱烘烤而成，厚實的肉腸與香濃的起司十分對味。

台北晶華布里歐系列三明治，首推墨西哥BLT炒蛋，BLT代表著培根（Bacon）、生菜（Lettuce）、番茄（Tomato）三項食材，製作時先將經過核桃木燻製的厚片培根肉以鐵板慢煎呈現香酥滋味，再與新鮮番茄、生菜一同夾入香軟的布里歐麵包當中，最後放入炒蛋並加上主廚自製的墨西哥番茄辣椒醬增加整體豐富的口感。另一款選用牛翼板肉製成的美國牛肉，將牛肉切片後，放入以糖、醋、番茄、洋蔥等製成的甜辣醬中涮熟，再與生菜、番茄一同夾入布里歐麵包當中，大口咬下香軟的麵包夾著香味四溢的牛肉，搭配酸甜的醬汁讓整體風味清爽不膩口。法式火腿起司蛋則是將布里歐麵包切片，依序夾入以鐵板香煎後的火腿、起士和雞蛋，是一道營養滿分的美味早餐。

(工商 )