受到國際廢鋼原料價格上漲推升，豐興（2015）宣布，調漲本週廢鋼和鋼筋產品價格，每公噸均上漲300元，型鋼產品則維持平盤。

豐興調漲價格後，廢鋼每公噸收購牌價為8,200元，鋼筋每公噸牌價為16,200元，型鋼每公噸牌價維持20,600元。

(工商 )