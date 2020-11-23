豐興調漲本週廢鋼、鋼筋價格 每公噸漲300元 10:302020/11/23 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到國際廢鋼原料價格上漲推升，豐興（2015）宣布，調漲本週廢鋼和鋼筋產品價格，每公噸均上漲300元，型鋼產品則維持平盤。 豐興調漲價格後，廢鋼每公噸收購牌價為8,200元，鋼筋每公噸牌價為16,200元，型鋼每公噸牌價維持20,600元。 (工商 ) #豐興 #豐興調漲 #本週 #廢鋼 #鋼筋價格 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外資逆勢買 12檔吸金 04:102020/11/23 投資理財 1分鐘讀財經》半導體產能全線吃緊 封測漲價到明年 08:072020/11/23 財經 亞鄰最低價限制 汽、柴油價格持平、不調整 14:462020/11/22 財經 《類股》鋼市燒到下季 中鋼、中鴻率隊熱灶 12:332020/11/23 財經 跨興達港大橋 評估投入30億興建 04:102020/11/22 地方新聞 14檔法人連買 乘勝追擊 04:102020/11/22 財經要聞 儀豐貿易量測儀器 產業界享盛名 04:102020/11/23 產業特刊 正新擴大布局 雙印廠2大成長動能 04:102020/11/23 證券．權證 成本飆漲建商封盤 房價回不去 04:102020/11/23 財經要聞 欣興失火危機成轉機 野村升評買進 11:312020/11/23 財經 財經熱門新聞 成本飆漲建商封盤 房價回不去 - 財經要聞 - 工商時報 都更新典範 新店行政園區落成 - 財經焦點 - 中國時報 印度欲脫中喊產業鏈靠自己 陸貨進口反激增 - 財經 債券違約連環爆 學者點出大陸國企最大弊病 - 財經 馬雲「追」了3次 學霸美女版巴菲特 30歲坐擁百億 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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