人民幣中間價、在岸價雙走升 10:302020/11/23 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價23日報6.5719元，較上個交易日報價6.5786元，上升67個基點，升幅0.1％。 截至10點15分，人民幣兌美元在岸價報6.5567元，升147個基點，漲幅0.22％。離岸價報6.5502元，漲18個基點，漲幅0.03％。 (工商 ) #基點 #漲幅 #人民幣中間價 #在岸價 #人民幣兌美元中間價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股強攻13,800點 群益證券看好四類股 09:562020/11/23 財經 印度欲脫中喊產業鏈靠自己 陸貨進口反激增 10:152020/11/23 財經 政策加持 西進水泥廠Q4樂觀 04:102020/11/23 證券．權證 《商情》出口量下滑 打壓馬來西亞棕櫚油價收低 10:002020/11/23 財經 花旗eFX 暫停台幣、外幣交易 04:102020/11/23 金融．稅務 深圳力挺 恒大戰略投資大戲落幕 04:102020/11/23 全球財經 跨境電商夯 DHL超前部署 04:102020/11/23 產業．科技 電動自駕飆速 AI基金樂歪 04:102020/11/23 投資理財 白河堡水落石出 摩崖石刻現身 04:102020/11/23 兩岸新聞 全球支付貨幣 歐元超越美元 04:102020/11/23 財經要聞 財經熱門新聞 成本飆漲建商封盤 房價回不去 - 財經要聞 - 工商時報 印度欲脫中喊產業鏈靠自己 陸貨進口反激增 - 財經 半導體產能 全線吃緊 - 財經要聞 - 工商時報 永大內戰揭密1／經營權千日纏鬥 恐下市畫上休止符 - 財經 馬雲「追」了3次 學霸美女版巴菲特 30歲坐擁百億 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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