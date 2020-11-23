人民幣兌美元中間價23日報6.5719元，較上個交易日報價6.5786元，上升67個基點，升幅0.1％。

截至10點15分，人民幣兌美元在岸價報6.5567元，升147個基點，漲幅0.22％。離岸價報6.5502元，漲18個基點，漲幅0.03％。

(工商 )

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