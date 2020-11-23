防詐領導品牌Gogolook攜手可疑訊息查證機器人美玉姨，共同防範通訊軟體上的潛在詐騙威脅，並幫助民眾第一時間查證可疑訊息。美玉姨推出全新版本，擴大比對台灣事實查核平台Cofacts真的假的、台灣事實查核中心以及MyGoPen查核資料庫，並新增陌生電話號碼識別、陌生LINE帳號查詢以及個資帳密安全性檢查等三大功能。

Gogolook長期深耕防詐產業，從電信防詐出發，跨足金融科技防詐領域，更在美玉姨的加入後，將服務範圍拓展至可疑訊息的防治。隨著世界各地相繼面臨可疑訊息的危害，Gogolook也將複製Whoscall在各國防詐的成功經驗，在不同地區中打造專屬的可疑訊息查證機器人服務，解決各地因可疑訊息而產生的信任問題。

隨著通訊軟體逐漸成為大眾日常溝通的主要渠道，通訊軟體中流傳的可疑訊息也成為詐騙潛在的溫床。可疑訊息查證機器人美玉姨，自2018年由台灣工程師徐曦獨立開發，透過連接真的假的聊天機器人API，將真的假的Cofacts社群所累積的查核資料發送給美玉姨的使用者。今年好友數已突破30萬人次，年度累積回覆量更超過1.42億次，最高近1,900萬次的單月回覆量則是發生在新冠肺炎疫情期間。回顧徐曦開發美玉姨初衷，即是希望以社群科技協力者角色，幫助民眾在接收訊息的第一時間，即透過聊天機器人自動比對事實查核平台的查核結果，而受到廣大的歡迎。

隨著使用者持續增加，衍生出不同類型的可疑訊息，為了能提供更完善的聊天機器人服務，美玉姨於今年起加入Ｗhoscall開發商Gogolook防詐聯盟的行列。美玉姨開發者徐曦表示，Gogolook在防詐領域上的創新與貢獻是大家有目共睹的，過去美玉姨有許多難以靠一己之力完成的藍圖，期待能夠在Gogolook的技術能量加成下，發揮更大的影響力。秉持信任、安全為核心理念，連結各方查核平台、警政單位以及資訊安全平台，幫助使用者取得多方查證結果，避免民眾因可疑訊息而落入被詐騙的風險。Gogolook執行長郭建甫說明，為實踐「Built For Trust」的企業理念，Gogolook將攜手美玉姨為世界的信任做出創新貢獻，並維持其非營利模式。

美玉姨三大全新功能

功能一：快速識別陌生電話號碼美玉姨整合陌生來電辨識軟體Ｗhoscall的16億號碼資料庫，即時查詢訊息中的陌生電話來源，避免使用者落入高額電話資費的詐騙風險。

功能二：遠離高風險陌生LINE帳號美玉姨與刑事局165全民防騙網合作，將LINE帳號傳給美玉姨，即可立刻查詢陌生LINE帳號是否被列為高風險詐騙帳號，守護使用者的聊天安全。

功能三：安全防護個資帳號美玉姨串接國際知名個資安全檢查平台「Have I been pwned？」，當使用者輸入電子郵件即可進行個資安全性驗證，降低帳號密碼不慎外洩而未能及時更改的風險。

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