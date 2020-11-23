一名「美國高官」22日晚搭乘美方專機抵台，不過關於此人身份，外交部、國防部都保密到家。對此，前藍委陳學聖擔憂，值此美國總統川普政權倒數計時之際，美台關係卻反常極遽升溫，從雙方簽訂經濟合作MOU、環保署長將訪台、高階軍事將領突秘密到訪，這些舖陳，「難道是為了最終川普的訪台嗎」？

陳學聖今在臉書發文表示，如果川普訪問台灣？如果川普決定要訪問台灣，小英能拒絕嗎？不要說不可能！川普就是第一個踏上北韓領土，和金正恩稱兄道弟的美國總統。雖然很多評論都說這是政治實境秀，但只要對己有利，川普不可能會浪費這張牌。

若仔細深思，陳學聖認為，川普總統選舉法律翻盤如無望，製造嚴重衝突，讓國家進入緊急狀態，可能是最後保衛政權的有利武器。而「反中」一直是川普過去四年執政的主軸，如果在最後階段能夠激怒中共有所動作，對川普來說，恰恰是正中下懷。

為何會是台灣？陳學聖分析，環視世界，此時此刻川普出訪，有可能會引發軍事危機的，好像只剩下台灣。以色列、北韓、阿富汗等這些火藥庫衝突味道強烈的地區，川普都去過了，現就留下台灣這張牌。他說，在川普口中像是「筆尖」的台灣，最後會不會變成川普手中的王牌？我們真的要小心因應。

「筆尖很小，但戳到要害，是會很痛人的」。陳學聖直言，當川普政權開始倒數計時，美台關係卻反常極遽升溫，從雙方簽訂經濟合作MOU、環保署長訪台、高階軍事將領突秘密到訪，這些舖陳，難道是為了最終川普的訪台嗎？這不要想成是天方夜譚，如果萬一成真，小英政府能拒絕嗎？會拒絕嗎？又如何面對必然引發的高度緊張台海危機，這是要有充分的準備。但我們作好了準備沒有？

(中時新聞網)