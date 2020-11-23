火勢不斷蔓延至隔壁店家，消防局出動9輛消防車、2輛救護車、24名消防員赴現場，歷經1小時灌救才將火勢撲滅。（雲林縣消防局提供／周書聖雲林傳真）

消防員以切割器破壞鐵門入內搶救，過程中造成2名消防員不慎跌倒受傷，送醫後已無大礙。（雲林縣消防局提供／周書聖雲林傳真）

雲林縣古坑鄉23日凌晨驚傳火警，起火位置位於西平路某快炒店，屋內不斷竄出濃煙，火勢還一路蔓延至旁邊6間店面，消防員到現場緊急疏散後，所幸無人受困，但有2名消防隊員於救災時，不慎傷及膝蓋、小腿、腰部。

23日凌晨12時許雲林縣消防局接獲民眾報案，指古坑鄉西平路快炒店1樓店面起火燃燒，且火勢不斷擴大，消防局遂出動9輛消防車、2輛救護車、24名消防員趕赴搶救。現場大量濃煙從屋內竄出，消防員隨即以切割器破壞鐵門入內灌救。

起火店面屋內堆置雜物，且現場一片漆黑，有2名消防員於救災時跌倒，造成膝蓋、小腿、腰部受傷，緊急送往台大雲林分院檢查，就醫後已無大礙。

雲縣消防局第一大隊副大隊長張哲彬指出，由於該快炒店為連棟建築，火勢很快就蔓延至隔壁店家，經過1小時灌救才將火勢撲滅，燃燒面積約300平方公尺，店家損失約100萬元，所幸沒有民眾傷亡，詳細起火原因，仍待警消進一步調查。

(中時 )