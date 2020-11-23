北市京華城今年6月進行拆除工程時，因8樓的樓地板突然坍塌，石塊及鋼樑墜落到1樓，砸到1樓小山貓，造成47歲小山貓駕駛邱姓工人被壓死，台北地檢署認為工地現場胡姓負責人、阮姓工地主任2人未作好工安，涉有疏失，涉嫌《職業安全衛生法》、《刑法》過失致死罪，今給予2人緩起訴，命2人各須支付10萬元給公庫，各接受6小時職安教育課程。另2人任職的萬鎰工程則依《職安法》獲緩起訴，須支付10萬元給公庫。

6月20日下午3時，京華城進行拆除工程時，8樓的樓地板突然坍塌，約100平方公尺的石塊及鋼樑墜落到1樓，砸到1樓1輛小山貓及小貨車，經清點後發現47歲邱姓工人疑似受困其中。

救護人員經搶救7個小時後，在20日晚間10時35分發現遭掩埋的山貓，發現邱男受困在裡面，但他已無任何反應，將車內土石清運出來、切割車體後，11時5分將山貓拉出，發現邱男已不幸死亡。邱男的家屬到現場指認後，忍不住崩潰大哭，必須由人攙扶及坐著輪椅才能離開。

北市府一度以該工程已違反勞安、工安，勒令停工。北檢翌日相驗邱男遺體、率同警方勘驗現場，將工地現場胡姓負責人、阮姓工地主任帶回訊問，訊後諭令胡、阮2人各以20萬、10萬元交保。

檢方因胡、阮2人認罪，坦承有疏失，且無刑事前科，加上公司事後已賠償邱男家屬，達成和解，今給予2人緩起訴處分。

(中時 )