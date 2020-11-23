日月光投控(3711)受惠客戶訂單暢旺、產能需求滿載，人才需求亦大幅提升，集團對此於22日於K11廠區舉辦大型徵才，以設備工程師、儲備幹部、技術員為主，向年輕世代招手，並將在12月19日於K11廠區再擴大舉辦招募活動。

針對青年就業問題，高雄市青年局規畫青年就業補助加碼方案，提供豐富的高雄產業發展資訊，接軌就業資訊與媒合服務，積極創造北漂青年回鄉發展機會。日月光指出，11、12月2場徵才活動所招募的新鮮人，將成為明年首批適用對象。

高雄以「產業轉型、增加就業」為號召，除力邀高科技廠商落腳，同步協助傳統產業數位轉型，以創新引領智慧動能、讓製程更具效率外，亦積極布局5G發展，以群聚效益方式吸引相關上下游產業鏈廠商，共同帶動整體製造業發展，增加多元在地就業機會。

日月光表示，明年5G、筆電、平板及網通設備需求持續暢旺，為全力衝刺產能擴充的最佳時機。隨著集團快速成長，明年高雄廠人才需求將超過3千人，招募對象以製程工程師、研發工程師、自動化工程師、設備工程師及基層技術員等職務為主。

同時，日月光也致力於深耕產學合作，提供接軌業界的經驗分享，期許持續聯手高雄在地的大專院校，與更多業界共同響應、團結彼此力量，提供更多優質的工作機會，培養產業專業人才、並留住人才，持續強化台灣產業競爭力。

(時報資訊)