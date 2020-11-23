本周豐興開盤，鋼筋、廢鋼皆調漲300元，型鋼則維持平盤；上周因國內鋼廠買氣平穩，不敢過度樂觀囤積，而開出平盤，本周業者表示，因原料漲勢強勁，為了反應成本而調漲廢鋼與鋼筋價格。

本周豐興宣布廢鋼調漲300元，報每公噸8200元，鋼筋調漲300元，報每公噸16200元，型鋼平盤，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至129.5美元；日本2H廢鋼每公噸漲至325美元；美國貨櫃廢鋼漲至每公噸310美元。(商品行情網)

(時報資訊)