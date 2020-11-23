《商情》鋼筋、廢鋼調漲300元 10:342020/11/23 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本周豐興開盤，鋼筋、廢鋼皆調漲300元，型鋼則維持平盤；上周因國內鋼廠買氣平穩，不敢過度樂觀囤積，而開出平盤，本周業者表示，因原料漲勢強勁，為了反應成本而調漲廢鋼與鋼筋價格。 本周豐興宣布廢鋼調漲300元，報每公噸8200元，鋼筋調漲300元，報每公噸16200元，型鋼平盤，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至129.5美元；日本2H廢鋼每公噸漲至325美元；美國貨櫃廢鋼漲至每公噸310美元。(商品行情網) (時報資訊) #豐興 #廢鋼 #調漲 #鋼筋 #漲至 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 興大推RAISE計畫 跨域培訓博士級菁英 04:102020/11/23 產業．科技 佛州調漲最低時薪 04:102020/11/22 專題周報 外資逆勢買 12檔吸金 04:102020/11/23 投資理財 黑琵保育季開跑 學甲溼地破200隻 04:102020/11/23 地方新聞 《鋼鐵股》豐興漲鋼筋300元 重啟漲勢 10:512020/11/23 財經 陸信用債頻爆雷 劉鶴撂重話 04:102020/11/23 全球財經 花蓮地景智慧站牌 3年拚400座 04:102020/11/23 地方新聞 1分鐘讀財經》半導體產能全線吃緊 封測漲價到明年 08:072020/11/23 財經 《商情》預計需求增加 紐約棉花期貨漲逾2％ 10:002020/11/23 財經 豐興調漲本週廢鋼、鋼筋價格 每公噸漲300元 10:302020/11/23 財經 財經熱門新聞 印度欲脫中喊產業鏈靠自己 陸貨進口反激增 - 財經 成本飆漲建商封盤 房價回不去 - 財經要聞 - 工商時報 半導體產能 全線吃緊 - 財經要聞 - 工商時報 永大內戰揭密1／經營權千日纏鬥 恐下市畫上休止符 - 財經 馬雲「追」了3次 學霸美女版巴菲特 30歲坐擁百億 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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