半導體需求旺，晶圓代工成長更甚於整體產業；台積電(2330)、聯電(2303)、世界(5347)今聯袂開高走高，聯電早盤攻上漲停36.35元，創18年多新高價，台積電也跳空大漲6.5元至494.5元，世界先進突破新高，最高大漲10元達115元。

台積電ADR收低，但今早逆勢上攻。台積電ADR收95.33美元，跌1.28美元，跌幅1.32%，換算每股為台幣549.48元。台積電上周五收488元，今早最高達498.5元。

聯電ADR收高，收盤為5.78美元，漲0.1美元，漲幅2.66%，換算每股為台幣33.32元。聯電上周五收在33.05元；今天在市場買盤積極湧入下，股價表現強勁，開高走高，早盤攻上漲停，達36.35元，漲3.3元，漲幅9.98%，創18年來新高。

聯電受惠目前8吋產能嚴重不足，此情況確定會延續到明年。並對併購方面採取開放態度。世界同樣受惠8吋晶圓代工漲價，股價再創新高。

台積電在智慧型手機銷售成長帶動，第4季營收可望達124億至127億美元，若以中間值125.5億美元計，將季增3.4%，可望續創歷史新高，全年營收也將成長3成。隨著大客戶包括高通(Qualcomm)、超微(AMD)、聯發科與輝達(NVIDIA)需求暢旺，台積電明年上半年營運成長動能仍在。

TrendForce旗下半導體研究處表示，2020年疫情導致眾多產業受到衝擊，然受惠於遠距辦公與教學的新生活常態，加上5G智慧型手機滲透率提升，以及相關基礎建設需求強勁的帶動，使全球半導體產業逆勢上揚，預估2020年全球晶圓代工產值年成長將高達23.8%，突破近十年高峰。

(時報資訊)