一位55歲的男子接受大腸鏡檢查，當腸鏡進入約20公分長度就受不了喊停，後來再次接受無痛腸鏡檢查，順利的做完了全大腸檢查，竟然在大腸末端接近盲腸的升結腸處發現癌腫瘤，男子接受了後續的醫療處置，因即時發現而預後相當良好。澄清醫院麻醉科醫師柯吉貞表示，做腸鏡、胃鏡檢查，有些受檢民眾因緊張、抗拒而影響檢查效果，此時不妨考慮鎮靜無痛腸鏡檢查。

這名患者，第一次接受大腸鏡檢查，當腸鏡進入約二十公分的長度就受不了喊停，醫師也依檢查現狀告訴他未發現異常，不過也提醒他這樣長度的腸鏡只看到約三分之一的大腸情況，還有三分之二的腸段沒有檢查到，不能保證他的腸道完全沒有異狀。

後來這位只檢查二十公分的男子，後來再次接受無痛腸鏡檢查，在睡著沒有疼痛感的情況下，大腸鏡從肛門伸入，順利的做完了全大腸檢查，竟然在大腸末端接近盲腸的升結腸處發現癌腫瘤，他也立即接受了後續的醫療處置，因即時發現而預後相當良好。

柯吉貞指出，無痛腸胃鏡檢查主要是由麻醉科醫師於檢查前先做身體評估並於檢查時全程監控，先給受檢者適量的靜脈麻醉劑注射，讓他們處於睡眠狀態接受腸胃鏡的檢查，在檢查過程中要隨時關注受檢者的呼吸狀態和生命跡象，讓執行腸胃鏡檢查的醫師有更充裕的時間做完整的判斷，這樣的無痛腸胃鏡檢查，不會讓受檢者有不舒服和精神緊張，據統計，在澄清醫院約提升20％的受檢率。

柯吉貞呼籲，腸胃鏡檢查是發現大腸直腸癌和胃癌的利器，靜脈鎮靜的無痛檢查讓受檢者提升檢查效果，也不用因畏懼傳統檢查的不舒服，而錯過黃金發現期，最重要的是需要有麻醉科醫師全程監控，直到受檢者完成全程的檢查。

(中時 )